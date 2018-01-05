Cenk Tosun imzalıyor

05 Ocak 2018

İngiltere Premier Lig ekipilerinden Everton'a 27 milyon euroya transfer olan Beşiktaş'ın golcusü Cenk Tosun imzayı bu akşam atacak.

Bu akşam Liverpool'a gidecek Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 4.5 yıllığına Everton'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Everton, Cenk Tosun için TSİ 20.00'de imza töreni düzenleyecek.

3 yıl önce Gaziantep'ten bedelsiz gelen Cenk Tosun, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirirken; Türk futbol tarihine de geçti. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Roma'ya 15 milyon Euro'ya giden Cengiz Ünder'i geçti ve Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu oldu.