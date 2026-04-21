Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e tebrik: Gurur duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13’üncü kez Avrupa Güreş Şampiyonu olarak rekor kıran milli güreşçi Rıza Kayaalp’i tebrik ederek, başarıdan duyduğu gururu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
13’üncü kez Avrupa Güreş Şampiyonu olarak rekor kıran ve tarihe geçen, ülkemize ve milletimize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçimiz Rıza Kayaalp’i en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
