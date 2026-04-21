Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e tebrik: Gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 13’üncü kez altın madalya kazanarak tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

13’üncü kez Avrupa Güreş Şampiyonu olarak rekor kıran ve tarihe geçen, ülkemize ve milletimize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçimiz Rıza Kayaalp’i en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.