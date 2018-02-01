Demba Ba: Trabzon maçında sahada olmak istiyorum

01 Şubat 2018

Göztepe'nin sezon sonuna kadar kadrosuna dahil ettiği Senegalli forvet Demba Ba, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çok sevdiği Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu, fiziksel olarak iyi durumda bulunduğunu ifade eden deneyimli golcü, "Şu anki hedefim en iyisini vermek. Shanghai Shenhua'da bazı hazırlık maçları oynadım. Bunun dışında 1,5 senedir çok fazla oynama şansı bulamadım. Bir an önce lige başlayıp, tekrar gollerimle buluşmak ve Göztepe'ye her şeyimi vermek istiyorum" dedi.

Demba Ba, Göztepe-Kayserispor maçını takip ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Çok ateşli bir taraftar var. Bu beni çok mutlu etti." dedi.

Trabzon maçında şans bulmak istiyor

Süper Lig'de 5 Şubat Pazartesi günü oynayacakları Trabzonspor maçına kadar hem taktiksel yapıya hem de arkadaşlarına alışmak için yeteri kadar bir süre olduğunu kaydeden Demba Ba, "O yüzden hazır olabileceğimi düşünüyorum. İnşallah Trabzonspor maçında şans bulabilirim ve elimden gelen en iyisini yaparım." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan İstanbul takımlarının çok iyi bir sezon geçirdiğini dile getiren Demba Ba, "Uzun bir yol var önlerinde, zor bir yarış geçecek. Henüz hiçbir şey belli değil. Tabii ki aralarından birini seçmem gerekirse herkes hangi takımı seçeceğimi iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA