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Dinamo Zagreb taraftarlarına deplasman yasağı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb taraftarlarına deplasman yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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Yunanistan ekibi AEK ile Dinamo Zagreb arasında 8 Ağustos'ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçından önce kavga çıkmıştı.

Taraftarlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.

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UEFA'nın kararı, Yunan taraftarın ölümünün ardından geldi. 

Dinamo Zagreb taraftarları, bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gidemeyecek. 

* Fotoğraf: Wikipedia/Suradnik13