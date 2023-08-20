Dinamo Zagreb taraftarlarına deplasman yasağı
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb taraftarlarına deplasman yasağı getirdi.
Haber Merkezi
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Yunanistan ekibi AEK ile Dinamo Zagreb arasında 8 Ağustos'ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçından önce kavga çıkmıştı.
Taraftarlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.
UEFA'nın kararı, Yunan taraftarın ölümünün ardından geldi.
Dinamo Zagreb taraftarları, bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gidemeyecek.
* Fotoğraf: Wikipedia/Suradnik13