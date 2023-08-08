Yunan ve Hırvat taraftarlar birbirine girdi, bir kişi öldü
Yunanistan'ın başkenti Atina'da AEK ile Hırvat temsilci Dinamo Zagreb takımlarının karşılaşması öncesi çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.
Kavgada bıçaklanan AEK taraftarı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aynı kavgada 6 kişi de yaralanırken, 82'i Hırvat 96 kişi gözaltına alındı.
Dinamo Zagreb kulübünün internet sitesinden yayınlanan açıklamada, olayların kınandığı belirtildi.
AEK - Dinamo Zagreb maçı başka tarihe ertelendi.