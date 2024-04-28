İstanbul'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var
Son dakika... Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Büyükdere Caddesi'nde, Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.
Araç, Levent istikametinde ilerleyen 6 araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan 2 kişi ile kazada hafif yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.