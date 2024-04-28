İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu (Müsavat Dervişoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında)

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kongresi'nde yapılan üçüncü tur seçimleri sonucunda yeni genel başkan seçildi.

İlk iki turda hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine üçüncü turda sonuçlanan genel başkanlık seçiminde Dervişoğlu 611 oy aldı. Karşısında yarışan Koray Aydın 548 oyda kaldı.

Dervişoğlu seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Allah'ın izniyle iktidar yolculuğuna ağabeyim Koray Aydın, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam edeceğiz. Herkes emin olsun artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

İlk turda üçüncü gelen Tolga Akalın seçimin ikinci turundan önce adaylıktan çekilmişti.

Müsavat Dervişoğlu kimdir?

Fatsalı bir ailenin çocuğu olan Dursun Müsavat Dervişoğlu, 1960 Ankara doğumlu.

Lise eğitimini Ankara, Fatsa ve Samsun'da tamamladıktan sonra 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne kaydoldu.

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'yle öğrenimine ara verdikten sonra, öğrenci aflarından yararlanarak lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

MHP’nin birçok kademesinde ve gençlik organizasyonlarında görevler üstlenen Dervişoğlu, 1978’de Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanlığı, 1987-1989 arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı.

1989'da dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından MÇP Genel Merkezi'nde, ardından yine Türkeş’in talimatıyla MHP İzmir teşkilatında görevlendirildi.

2000-2011 arası MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP İzmir belediye başkanı adayı oldu. 2011 Genel Seçiminde milletvekili adayı oldu.

MHP'de Bahçeli'ye karşı yarıştı

2012'de Devlet Bahçeli ve Koray Aydın ile birlikte MHP Genel Başkanlığı için yarışan Dervişoğlu, seçimi kazanamadı.

2017'de yapılan Anayasa referandumunda MHP’nin AK Parti’yi desteklemesine tepki gösteren Dervişoğlu istifa ederek, partiden ihraç edilen Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ gibi isimlerle İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde yer aldı.

2018-2019 yılları arasında İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2019'dan itibaren İYİ Parti’nin Meclis Grubu Başkanvekilliği'ni yaptı.

2018'de 27. dönem İzmir milletvekili seçilen Dervişoğlu, 28. dönemde de milletvekilliğini sürdürüyor.