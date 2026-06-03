Dünya Kupası başladı mı? Milli maç ne zaman? Türkiye Avustralya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Dünya Kupası heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Turnuvanın başlamasına kısa süre kala gözler A Milli Futbol Takımı'nın ilk mücadelesine çevrildi. Ay-yıldızlılar, açılış maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milyonların kalbi Milli Takım için atarken "Milli maç ne zaman" sorusu gündemden düşmüyor.

2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?

Turnuva ilk kez ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın katıldığı en büyük Dünya Kupası olacak. Açılış maçı 11 Haziran 2026, final ise 19 Temmuz 2026'da oynanacak.

Türkiye’nin gruptaki maç takvimi ise şöyle:

14 Haziran (07:00): Avustralya vs Türkiye (Vancouver, BC Place)

20 Haziran (06:00): Türkiye vs Paraguay (Santa Clara, Levi's Stadium)

26 Haziran (05:00): Türkiye vs ABD (Inglewood, SoFi Stadium)