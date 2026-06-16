Dünya Kupası heyecanı cep yakıyor: Taraftarlar maliyetlerden şikayetçi

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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, taraftarların karşı karşıya kaldığı yüksek maliyetlerle de gündemde. Bilet ücretlerinden konaklamaya, ulaşım giderlerinden şehir içi harcamalara kadar birçok kalemde yaşanan artışlar nedeniyle organizasyon, futbolseverler için Dünya Kupası tarihinin en pahalı turnuvalarından biri olarak gösteriliyor.

New York New Jersey Stadı'nda Brezilya ile Fas arasında oynanan karşılaşmayı takip eden taraftarlar, yaşanan maliyet artışlarını değerlendirirken, "Dünya Kupası ateşi cep yakıyor" ifadelerini kullandı.

Atlanta Stadı'nda İspanya ile Yeşil Burun Adaları maçını izleyen futbolseverler ise organizasyonu "Tarihinin en pahalı Dünya Kupası" sözleriyle yorumladı.

Tribün doluluklarında dikkat çeken fark

Turnuvanın ilk günlerinde bazı statlarda tribünler tamamen dolarken bazı karşılaşmalarda boş koltuklar göze çarptı.

82 bin 500 seyirci kapasitesine sahip New York New Jersey Stadı'nda oynanan Brezilya-Fas maçını yaklaşık 80 bin kişi takip etti. Buna karşılık 75 bin kişilik Atlanta Stadı'ndaki İspanya-Yeşil Burun Adaları mücadelesinde tribünlerde yaklaşık 65 bin taraftar yer aldı.

Sıcak hava taraftarları da etkiliyor

Son yılların en sıcak Dünya Kupalarından biri olarak değerlendirilen organizasyonda karşılaşmaların önemli bölümü 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda oynanıyor.

Festival alanlarında ve stat çevresinde bulunan taraftarlar, güneşten korunabilmek için şapka ve şemsiye kullanıyor.

Konaklama fiyatlarında rekor artış

Turnuva boyunca özellikle ABD'deki ev sahibi şehirlerde otel ücretlerinde ciddi yükseliş yaşandığı belirtiliyor.

Birçok kentte 2 ve 3 yıldızlı otellerde gecelik konaklama bedelleri 300 avronun üzerine çıkarken, New York, Miami, Dallas ve Los Angeles gibi şehirlerde fiyatların ortalama yüzde 300 arttığı ifade ediliyor.

Bazı bölgelerde 4 ve 5 yıldızlı otellerin gecelik ücretleri 500 dolar seviyesini aşarken, kısa süreli ev kiralama fiyatlarında da dikkat çekici yükselişler görülüyor.

Ulaşım giderleri de yükseldi

Dünya Kupası'nı takip etmek isteyen taraftarlar, yalnızca konaklama değil ulaşım masrafları nedeniyle de bütçelerini zorlamak durumunda kalıyor.

ABD'deki 11 ev sahibi şehre ulaşım için yüksek fiyatlı uçak biletleriyle karşılaşan taraftarlar, özellikle uzak ülkelerden gelen yolculuklarda daha fazla maliyet ödüyor.

ABD iç hat uçuşlarında da geçen yıla kıyasla yüzde 50 ila yüzde 100 arasında fiyat artışı yaşandığı belirtilirken, Miami uçuşlarının 2025'e göre yüzde 65 daha pahalı hale geldiği kaydediliyor.

Bilet fiyatları Katar'ın çok üzerinde

2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması karşılaşmalarının ortalama bilet fiyatı yaklaşık 400 dolar seviyesinde bulunuyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ise grup maçları için ortalama bilet ücretleri 100 doların altında kalmıştı.

2022'de grup aşaması biletleri 11 ila 220 dolar arasında değişirken, 2026 turnuvasında fiyatların yaklaşık beş kat arttığı belirtiliyor.

Açılış maçında bilet fiyatları 560 dolardan başlarken, en pahalı koltuklar 2 bin 735 dolara kadar çıkıyor. Katar'daki açılış karşılaşmasında ise fiyatlar 55 ila 618 dolar arasında değişmişti.

Final bileti binlerce dolara ulaştı

New York New Jersey Stadı'nda oynanacak Dünya Kupası finalinin en düşük fiyatlı bileti 2 bin 30 dolar olarak satışa sunulurken, en pahalı biletin fiyatı 6 bin 370 dolara kadar yükseliyor.

Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası finalinde ise en ucuz bilet 206 dolar, en pahalı bilet ise 1607 dolar seviyesindeydi. Böylece 2026 finalinin en düşük fiyatlı bileti bile önceki turnuvanın yaklaşık 10 katına ulaştı.

FIFA'ya bilet şikayeti

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), 2026 Dünya Kupası öncesinde FIFA'yı Avrupa Komisyonu'na şikayet etti.

Kuruluş, yüksek bilet fiyatları ile şeffaf olmayan satış süreçlerini eleştirirken, taraftarların biletlere erişiminde adil koşullar sağlanması gerektiğini vurguladı.

FSE açıklamasında, "FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarında tekel konumunda ve bu gücünü, rekabetçi bir piyasada asla kabul edilemeyecek koşulları taraftarlara dayatmak için kullandı. Birçoğu için bu, hayatlarında bir kez yaşayacakları bir deneyim; biletlere adil ve şeffaf erişim şart." ifadelerine yer verdi.

"Bu, futbolun festivali değil, zenginlerin festivali oldu"

Grup aşamasından finale kadar tüm maçları takip etmek isteyen bir taraftarın yalnızca biletler için 7 bin doların üzerinde harcama yapabileceği belirtiliyor. Ulaşım ve konaklama giderleri de eklendiğinde toplam maliyetin, 2022 Katar Dünya Kupası'nın yaklaşık beş katına ulaştığı ifade ediliyor.

Artan fiyatlara tepki gösteren taraftarlar, "Bu, futbolun festivali değil, zenginlerin festivali oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da bilet ücretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "1000 dolardan fazla bilet fiyatı. Ben olsam o parayı ödemezdim" dedi.