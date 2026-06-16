2026 Dünya Kupası devam ederken sabah saatlerinde İran - Yeni Zelanda maçı oynandı. Mücadeleyi anlatan TRT spikeri Murat Ekrem Çimen, yaklaşık 4 dakika boyunca takımları ve oyuncuları hatalı söylerken bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tepkiler art arda gelince Çimen'in de TRT ile yolları ayrıldı. Şimdi yoğun şekilde "TRT spikeri Murat Ekrem Çimen kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu geliyor.

TRT spikeri Murat Ekrem Çimen kimdir?

TRT Spor ekranlarının tanınan spikerlerinden Murat Ekrem Çimen, uzun yıllardır spor medyasında görev yapan deneyimli bir yayıncıdır. Kariyerine yerel televizyonlarda başlayan Çimen, spor haberciliği ve canlı maç anlatımlarıyla dikkat çekti.

Futbol başta olmak üzere birçok spor organizasyonunda spiker olarak görev alan Murat Ekrem Çimen, yıllar içerisinde televizyon yayıncılığı alanında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında da bulundu. Özellikle TRT Spor ekranlarında yaptığı maç anlatımları ve spor programlarıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Spor yayıncılığının yanı sıra spor yönetimi alanında da çalışmalar yürüten Çimen, farklı kurum ve kuruluşlarda çeşitli görevler üstlendi.