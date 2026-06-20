Dünya Kupası'nda Paraguay'a yenilen A Milli Takım turnuvaya veda etti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünya Kupası D Grubu ikinci karşılaşmasında Türkiye ile Paraguay karşı karşıya geldi. Mücadelede tek gol, 2. dakikada Galarza'dan geldi. Paraguay, maçın henüz başında bulduğu golle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Paraguay 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma bölümünde dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Paraguaylı Almiron, 45+3. dakikada Mert Müldür ile yaşadığı diyalog sırasında eliyle ağzını kapattığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Paraguay, mücadelenin ikinci yarısını 10 futbolcuyla oynadı.

Türkiye turnuvaya veda etti

Bu sonucun ardından Türkiye, D Grubu'nda iki maç sonunda puan alamayarak ve -3 averajla son sırada kaldı. Turnuvanın ev sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla liderliğini sürdürürken, Avustralya 3 puan ve 0 averajla ikinci, Paraguay ise 3 puan ve -2 averajla üçüncü sırada yer aldı.

Alınan mağlubiyetle birlikte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki yolculuğu grup aşamasında sona erdi. Milliler, gruptaki son karşılaşmasını 25 Haziran'da ABD ile oynayacak.