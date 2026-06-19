2026 Dünya Kupası'nın en merakla beklenen maçlarından biri bu akşam sahneye çıkıyor. D Grubu'nun belki de en kritik randevusunda ev sahibi ABD, ilk maçta millileri yenen Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı izlemek isteyenler "ABD Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

ABD Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ABD - Avustralya maçı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda bu akşam TSİ 22:00'de Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1'den şifresiz yayımlanacak.

Muhtemel 11

ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Adams, Berhalter, Dest, Tillman, McKennie, Balogun.

Avustralya: Beach, Circati, Souttar, Burgess, Italiano, Bos, Okon, O'Neill, Metcalfe, Irankunda, Toure.