Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Almanya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaşacak. Belçika ve Fransa'yı 3-0'lık skorlarla geçen Filenin Sultanları, saat 19.30'da başlayacak mücadelede galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
VNL'in Ankara etabına Belçika karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında da Fransa'yı aynı skorla mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya karşısında kazanarak Ankara etabındaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Türkiye 6 maçta 4 galibiyet aldı
Türkiye, organizasyonda şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Almanya ise VNL'de çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.
Almanya'ya karşı üstünlük millilerde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile oynadığı son 6 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.
Milliler, rakibine karşı son mağlubiyetini 2020 yılında yaşadı.