Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu! Fenerbahçe'nin teknik direktörü açıklandı mı? Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim?

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Fenerbahçe, Erkek Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, gün içinde yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklanacağını bildirmişti. Yapılan duyuruyla birlikte Fenerbahçe'de yeni dönemin İsmail Kartal yönetiminde başlayacağı kesinleşti.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük açıklamasının yanı sıra futbol yapılanmasına ilişkin yeni görev dağılımı da duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüp, futbol direktörlüğü görevine Oğuz Çetin'in getirildiğini açıkladı.

İsmail Kartal ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, Kartal'ın yardımcılığını ise daha önce Fenerbahçe forması giyen Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt'ın yapacağı bildirildi.

Kartal'ın Fenerbahçe'de dördüncü dönemi

Daha önce üç farklı dönemde sarı-lacivertli takımı çalıştıran İsmail Kartal, bu kararla birlikte Fenerbahçe kariyerindeki dördüncü teknik direktörlük dönemine başladı.

Kartal, ilk olarak Ersun Yanal'ın istifasının ardından Ağustos 2014'te yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe yükselmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk resmi kupasını Galatasaray'a karşı kazanmıştı.

TFF Süper Kupa finalinde ezeli rakibini penaltı atışları sonucunda mağlup eden Fenerbahçe, sezona kupayla başlamıştı.

2014-2015 sezonunda şampiyonluk yarışı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 Süper Lig sezonunda şampiyonluk mücadelesini son haftalara kadar sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, sezonu 74 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

Takım otobüsünün Rize deplasmanı dönüşünde uğradığı silahlı saldırı gibi saha dışı ağır travmaların yaşandığı zorlu dönemin ardından Kartal, sezon sonunda görevinden ayrıldı.

İsmail Kartal, Ocak 2022'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar "geçici" olarak yeniden göreve getirildi.

Dağınık bir tablo içinde devraldığı takımı kısa sürede toparlayan Kartal, Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte Fenerbahçe 11 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sarı-lacivertliler, Kartal yönetimindeki performansıyla ligi ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti ve sezonu moralli kapattı.