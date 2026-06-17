Google Haberler

Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi sonrası Başakşehir'in rakibi netleşti. İstanbul temsilcisi, Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya'nın Inter Turku takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu beşinci sırada tamamlayan Başakşehir, Türkiye Kupası'nı lig üçüncüsü Trabzonspor'un kazanmasının ardından 2026-27 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu kura çekiminin ardından İstanbul temsilcisinin rakibi de belli oldu.

Başakşehir, 2. ön eleme turunda Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli olduFenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli olduSpor
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rakibi belli olduBeşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rakibi belli olduSpor
Çok Okunanlar