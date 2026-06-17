Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi sonrası Başakşehir'in rakibi netleşti. İstanbul temsilcisi, Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya'nın Inter Turku takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu beşinci sırada tamamlayan Başakşehir, Türkiye Kupası'nı lig üçüncüsü Trabzonspor'un kazanmasının ardından 2026-27 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu kura çekiminin ardından İstanbul temsilcisinin rakibi de belli oldu.
Başakşehir, 2. ön eleme turunda Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.