Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu.
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Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk maçını 21-22 Temmuz tarihlerinde sahasında oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 28-29 Temmuz'da Polonya'da yapılacak.
Geçen sezon Polonya Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan Gornik Zabrze, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılıyor.
Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselerek grup aşaması yolundaki mücadelesini sürdürecek.