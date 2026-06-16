Filenin Sultanları'nın VNL'de Ankara etabı başlıyor
Filenin Sultanları, VNL'de ikinci hafta heyecanı için Ankara'da sahneye çıkıyor. İlk haftayı 2 galibiyetle tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda Belçika, Fransa, Almanya ve Çin karşısında kritik sınavlar verecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta karşılaşmaları için Ankara'da parkeye çıkacak.
Ay-yıldızlı ekip, 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda dört önemli maça çıkacak.
Rakipler Belçika, Fransa, Almanya ve Çin
Turnuvanın ilk haftasını 2 galibiyetle geride bırakan milliler, ikinci hafta etabında Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak. Türkiye, Ankara'daki ilk maçında 17 Haziran Çarşamba günü Belçika'yı konuk edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL ikinci hafta maç programı şöyle:
17 Haziran Çarşamba
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran Perşembe
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran Cumartesi
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran Pazar
19.30 Türkiye-Çin
VNL ikinci hafta kadrosu belli oldu
Ay-yıldızlıların Ankara etabında yer alacak kadrosu da açıklandı. Kadroda pasör pozisyonunda Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin bulunuyor.
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge