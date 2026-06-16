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Filenin Sultanları'nın VNL'de Ankara etabı başlıyor

Filenin Sultanları, VNL'de ikinci hafta heyecanı için Ankara'da sahneye çıkıyor. İlk haftayı 2 galibiyetle tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda Belçika, Fransa, Almanya ve Çin karşısında kritik sınavlar verecek.

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Filenin Sultanları'nın VNL'de Ankara etabı başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta karşılaşmaları için Ankara'da parkeye çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda dört önemli maça çıkacak.

Rakipler Belçika, Fransa, Almanya ve Çin

Turnuvanın ilk haftasını 2 galibiyetle geride bırakan milliler, ikinci hafta etabında Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak. Türkiye, Ankara'daki ilk maçında 17 Haziran Çarşamba günü Belçika'yı konuk edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL ikinci hafta maç programı şöyle:

17 Haziran Çarşamba
19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran Perşembe
19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran Cumartesi
19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran Pazar
19.30 Türkiye-Çin

VNL ikinci hafta kadrosu belli oldu

Ay-yıldızlıların Ankara etabında yer alacak kadrosu da açıklandı. Kadroda pasör pozisyonunda Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin bulunuyor.

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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