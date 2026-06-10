En pahalı Dünya Kupası: Bilet fiyatları cep yakıyor

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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası yarın başlarken, turnuvanın bilet fiyatları taraftarların bütçesini ciddi şekilde zorluyor. Organizasyon, bilet ücretleri açısından Dünya Kupası tarihinin en yüksek maliyetli turnuvası olarak öne çıkıyor.

2026 Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması için satışa sunulan biletlerin fiyatları 560 dolardan başlayıp 2 bin 735 dolara kadar çıkıyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ise açılış maçı biletleri 55 ila 618 dolar arasında değişiyordu.

Grup maçlarında büyük artış

Turnuvada biletler dört ayrı kategori üzerinden satışa sunulurken, grup aşamasındaki maçların ortalama bilet fiyatı yaklaşık 400 dolar seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık Katar'daki son Dünya Kupası'nda grup maçları için bilet fiyatları 11 ila 220 dolar arasında değişmiş, ortalama ücret ise 100 doların altında kalmıştı.

Final karşılaşması için belirlenen fiyatlar da dikkat çekiyor. New York New Jersey Stadı'nda oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinde en düşük bilet fiyatı 2 bin 30 dolar, en yüksek fiyat ise 6 bin 370 dolar olarak belirlendi.

EURO 2024 ile fark dikkat çekiyor

Katar'da gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası finalinde ise taraftarlar en ucuz bilete 206 dolar, en pahalı bilete ise 1607 dolar ödemişti. Böylece 2026 finalinin en düşük fiyatlı bileti, bir önceki turnuvanın finaline göre yaklaşık 10 kat daha yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 finalinde en düşük bilet fiyatı yaklaşık 100 dolar seviyesindeydi.

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yüksek bilet ücretleri ve satış süreçlerine ilişkin uygulamalar nedeniyle FIFA'yı Avrupa Komisyonuna şikayet etmişti.

FSE, yaptığı açıklamada taraftarların biletlere eşit ve şeffaf şekilde ulaşabilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarında tekel konumunda ve bu gücünü, rekabetçi bir piyasada asla kabul edilemeyecek koşulları taraftarlara dayatmak için kullandı. Birçoğu için bu, hayatlarında bir kez yaşayacakları bir deneyim; biletlere adil ve şeffaf erişim şart."