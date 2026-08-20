Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maç tarihi ve saati...
Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray depslasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. İlk maçta berabere kalan Aslan bu maçı alıp ilk 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak mücadeleyi taraftar iple çekiyor. Hedef ilk 3 puan... Sık sık gelen soru ise "Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Erzurumspor Galatasaray maçı 21 Ağustos Cuma saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Erzurumspor FK ile 5. randevu
Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor FK ile 5. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
İki takım, ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, 2020-2021 sezonunda ise dış sahadaki maçı 2-1 kazanırken, İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi.
Toplamda rakibinin ağlarını 6 kez havalandıran Galatasaray, 2 golü kalesinde gördü.