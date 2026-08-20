Fenerbahçe, Arda Güler'in satışından pay alacak mı? Kulüpten resmi açıklama geldi

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Arda Güler’in olası transferinden kulübün elde edeceği paya ilişkin kamuoyunda yer alan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen, Arda Güler’in olası transferinden Fenerbahçe’nin alacağı yüzde 20’lik payın azami 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yüzde 20'lik payda üst sınır bulunmuyor

Fenerbahçe Spor Kulübü, geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında Arda Güler’in olası transferinde yüzde 20 satış payının bulunduğunu ve kamuoyunca çıkan iddiaların aksine bu pay için herhangi bir üst sınır belirlenmediğini açıkladı.

Açıklamada, halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyon yerine belge ve gerçeklere dayalı bilgilerin paylaşılması gerektiği vurgulandı.

Hukuki işlem uyarısı

Sarı-lacivertli kulüp, sermaye piyasalarını ve yatırımcıları yanıltabilecek nitelikte, gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Fenerbahçe ayrıca benzer nitelikteki açıklamaların tekrarlanması halinde kulübün ve şirketin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.