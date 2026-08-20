Fenerbahçe, Arda Güler'in satışından pay alacak mı? Kulüpten resmi açıklama geldi
Fenerbahçe, Arda Güler’in olası transferinden elde edilecek yüzde 20’lik satış payının 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Sarı-lacivertli kulüp, anlaşmada herhangi bir üst sınır bulunmadığını açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Arda Güler’in olası transferinden kulübün elde edeceği paya ilişkin kamuoyunda yer alan iddialar üzerine açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen, Arda Güler’in olası transferinden Fenerbahçe’nin alacağı yüzde 20’lik payın azami 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Yüzde 20'lik payda üst sınır bulunmuyor
Fenerbahçe Spor Kulübü, geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında Arda Güler’in olası transferinde yüzde 20 satış payının bulunduğunu ve kamuoyunca çıkan iddiaların aksine bu pay için herhangi bir üst sınır belirlenmediğini açıkladı.
Açıklamada, halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyon yerine belge ve gerçeklere dayalı bilgilerin paylaşılması gerektiği vurgulandı.
Hukuki işlem uyarısı
Sarı-lacivertli kulüp, sermaye piyasalarını ve yatırımcıları yanıltabilecek nitelikte, gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
Fenerbahçe ayrıca benzer nitelikteki açıklamaların tekrarlanması halinde kulübün ve şirketin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.
Kamuoyu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 20, 2026
Kamuoyunda yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan bazı yayınların yanlış bir algıya neden olduğunu görüyoruz.
Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen ve Arda Güler’in olası transferinden Fenerbahçe’nin elde edeceği %20’lik payın azami 1,5 milyon Euro ile… pic.twitter.com/SIWRgWY3qJ