Fatih Tekke'den derbi yorumu: İyi oynadık, hak ettik ama kaybettik

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabaka sonrası üzgün olduklarını belirterek, "Hiç haketmediğimiz şekilde mağlup olduk.

Taraftarımızı mutlu etmek için buradaydık. İlk 10-15 dakikada baskımız istediğimiz seviyede değildi. Golü bulduk ancak karambolden yediğimiz bir pozisyon hatası var. İkinci yarıda istek ve arzu üst düzeydi fakat yine top kayıpları yaptık. Bazen ne yaparsanız yapın olmaz. Böyle güçlü bir kadroya karşı basmaya ve oynamaya çalışan bir Trabzonspor vardı. Rakibin 3 şutu 3 gol oldu ve mağlup olduk" ifadelerini kullandı.

Oyunun büyük bölümünden memnun olduğunu dile getiren Tekke, "Maçın ilk 15 dakikası hariç bitimine kadar oyundan memnunum. Ligin başı olmuş olsaydı bu oyun herkesi memnun ederdi. 3 puan istiyorduk ama olmadı. Bazen kaybederken de birçok şeyi deneyimlemek zorundasınız. Güçlü bir Trabzonspor var ancak özellikle ‘anlar’ konusunda deneyime ihtiyacımız var. Hata yaparak, ağır bir bedelle öğreniyoruz. Trabzonspor iyi yolda. Tekrar kalkıp bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız" diye konuştu.

Taraftara teşekkür eden Tekke, "Atmosfer çok güzeldi, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu desteği hep görmek istiyoruz. Oyuncularımızın hepsi genç. Anları daha iyi oynamak için tekrar ve denetime ihtiyaç var. Genel problemlerimiz var ama çalışarak düzelteceğiz. Oyuncularımın elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum" dedi.

Hakem yönetimi ve Türk futbolundaki genel tabloya da değinen Tekke, "Bu maç özelinde hakemle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Ancak ülke futbolunda hakem etkisi üzerine konuşulması gereken konular var. Büyük bütçeli takımların olduğu bir yarışta bazı hissiyatlar oluşabiliyor.

Pozisyonlara bakıyoruz, farklı farklı yorumlar çıkıyor. Oyunun, ismine göre değil kurallarına göre yönetilmesini istiyoruz. Şeffaflık önemli. Hakemler de milyonlarca insanın sevincini ve üzüntüsünü etkilediklerini bilmeli" şeklinde konuştu.

Oyun kimliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirten Tekke, "İlk 10 dakika bire bir baskıda istediğimizi yapamadık, ardından ikinci planımıza geçtik ve o bölümde daha iyiydik. Oyunu devam ettirip hataları azalttığımızda daha rahat maçlar oynayacağız. Bu hatalar olmasaydı rahat kazanabileceğimiz maçlardan biri olabilirdi. Kazansak çok şey konuşulacaktı ama olmadı. İyi yoldayız, çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Tekke, "Oyuncularımı ve Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Güzel ve sert bir rekabet vardı. Oyuncularım büyük emek verdi. Üzgünüz ama mücadelemiz sürecek" diyerek sözlerini tamamladı.