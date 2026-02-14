Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak. Namağlup unvanını koruyan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürmeyi hedeflerken, Trabzonspor şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte dev maçın ilk 11'leri...
Ligde 49 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, son maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. 45 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor ise rakibini yenerek zirveyle arasındaki farkı kapatmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.
Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem Melih Aldemir olacak. VAR'da ise Ömer Faruk Turtay görev alacak.
İlk 11’ler
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim, Muçi, Mustafa, Augusto, Onuachu
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca