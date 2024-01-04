Fatih Terim ilk maçında galibiyet elde etti
Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim'le ilk maçına çıkan Panathinaikos, konuk ettiği PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti. Terim, Yunanistan'daki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.
Haber Merkezi
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı ilk maçta PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.
Ligin 16. haftasında PAS Giannina'yı konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'nın golleri getirdi.
Lider PAOK'un ardından ikinci sırada yer alan Panathinaikos, puanını 37'ye yükseltirken, 9 puanlı PAS Giannina son sırada kaldı.