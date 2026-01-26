Avrupa Ligi’nde yeni bir haftaya girilirken Fenerbahçe bir kez daha sahne almaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler, bu kez FCBS karşısında önemli bir sınava çıkacak. Sezonun bu aşamasında alınacak sonuçlar sıralamayı doğrudan etkilerken, temsilcimiz sahadan avantajlı ayrılmanın hesaplarını yapıyor.Peki, FCBS Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FCBS Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FCBS Fenerbahçe maçı 29 Ocak Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe eski adı ile Steaua Bucureș ile 4 maç yaptı. Temsilcimiz bu maçların 2'sini alırken 1'inden de mağlubiyetle ayrıldı.