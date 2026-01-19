Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman oynanacak? FB Avrupa Ligi maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 7. maçına çıkıyor. İlk 8 umudunu sürdüren Fenerbahçe kendi sahasında İngiliz devi Aston Villa'yı yenmek istiyor.
Avrupa Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Astan Villa... Aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldüren Sarı Kanarya bu maçta da camiayı sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Aston Villa maçı 22 Ocak 2026 Çarşamba saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İki takım 2 kez karşılaştı
Fenerbahçe ile Aston Villa bugüne dek 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçları Aston Villa 4-0 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.