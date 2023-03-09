Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor sahne alıyor

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bu akşam oynanacak. Avrupa Ligi'nde grubundan lider çıkan Fenerbahçe, Sevilla deplasmanında saha çıkacak. Konferans Ligi'nde yolun devam eden Başakşehir, Gent ile, Sivasspor ise Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

20.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

20.45 Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe

Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 AEK Larnaka - West Ham United

20.45 Sheriff - Nice

20.45 Anderlecht -Villarreal

23.00 Fiorentina - DG Sivasspor

23.00 Lech - Djurgarden

23.00 Basel - Slovan Bratislava

23.00 Gent - Başakşehir