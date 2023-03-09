Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor sahne alıyor
Fenerbahçe'nin mücadele ettiği Avrupa Ligi ve Başakşehir ile Sivasspor'un mücadele ettiği Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarında takımlar bu akşam sahaya çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bu akşam oynanacak. Avrupa Ligi'nde grubundan lider çıkan Fenerbahçe, Sevilla deplasmanında saha çıkacak. Konferans Ligi'nde yolun devam eden Başakşehir, Gent ile, Sivasspor ise Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.45 Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
20.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
20.45 Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe
Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.45 AEK Larnaka - West Ham United
20.45 Sheriff - Nice
20.45 Anderlecht -Villarreal
23.00 Fiorentina - DG Sivasspor
23.00 Lech - Djurgarden
23.00 Basel - Slovan Bratislava
23.00 Gent - Başakşehir