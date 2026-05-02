Galatasaray art arda 4. şampiyonluğuna çok yakın... Fenerbahçe ise uzun zamandır şampiyonluğu kovalıyor. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olması durumunda sarı-lacivertli ekibin umutları gelecek sezona kalacak. Bugün sıkça yöneltilen sorulardan biri "Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu" oluyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’deki son şampiyonluğunu Ersun Yanal yönetiminde elde etti. Sarı Kanarya 2013-2014 sezonunda 74 puan toplayarak 19. şampiyonluğunu kutladı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki başarıları

Şampiyon (19): 1959, 1960-61, 1963-64, 1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75, 1977-78, 1982-83, 1984-85, 1988-89, 1995-96, 2000-01, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2010-11, 2013-14

İkinci (25): 1959-60, 1961-62, 1966-67, 1970-71, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84, 1989-90, 1991-92, 1993-94, 1997-98, 2001-02, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2021-22, 2022-23, 2023-24

Üçüncü (8): 1962-63, 1971-72, 1978-79, 1981-82, 1996-97, 1998-99, 2016-17, 2020-21

Dördüncü (5): 1965-66, 1968-69, 1994-95, 1999-00, 2008-09

Beşinci (4): 1985-86, 1986-87, 1990-91, 1992-93