Google Haberler

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

30 yaşındaki Faslı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 45 maça çıkarken, 3 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar