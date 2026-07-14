FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI: LASK Linz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe yeni sezona iddialı girmek istiyor. Yapılan transferler, teknik kadro değişikliğinin meyvesini almak isteyen camia uzun süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek istiyor. Hazırlık maçlarında göze hoş gelen bir futbol sergileyen sarı-lacivertli ekip son maçta da güzel bir futbol oynamak istiyor. Şimdi yoğun şekilde "LASK Linz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

LASK Linz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LASK Linz - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele FB TV'den ve tv100'den canlı yayınlanacak.

Hazırlık kampını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, oynadığı iki hazırlık maçını da farklı skorlarla kazanarak yeni sezon öncesi olumlu bir görüntü sergiledi.

Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Admira Wacker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada Glitia (kendi kalesine) ve 75. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.

Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0'lık skorla geçti. Bu mücadelede sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Anthony Musaba, 48 ve 52. dakikalarda ise Sidiki Cherif attı.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönerek yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.