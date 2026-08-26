Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için sahada: Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasına kalacak takımlar bugün belli olacak.

Fenerbahçe de play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Lyon karşısında Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Lyon ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Fransa'daki rövanşta tur biletini almak için mücadele edecek.

Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Lyon-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'daki Groupama Stadı'nda oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Luca Zufferli olacak.

Lyon-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi play-off turundaki kritik karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

İlk karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Lyon'u normal sürede yenmesi halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek.

Lyon'un galibiyeti durumunda Fransız ekibi turu geçecek. Normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde ise mücadele uzatmalara taşınacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertliler Lyon karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Avrupa'da 306. maç

Fenerbahçe, Lyon karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 306. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 305 karşılaşmada 121 galibiyet ve 67 beraberlik elde ederken 117 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu karşılaşmalarda rakip fileleri 415 kez havalandırırken kalesinde 425 gol gördü.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe'nin Lyon karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.