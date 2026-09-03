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Fenerbahçe, Talisca ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, Talisca ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında "2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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