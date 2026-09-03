Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Sporting Lizbon GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi heyecanı için geri sayım sürüyor. Aslan, Devler Ligi'nde ilk olarak Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Mücadele bilgileri yoğun şekilde araştırılırken "Sporting Lizbon GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç saati ve tarihi...

Sporting Lizbon Galatasaray maçı 9 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray ile Sporting Lizbon resmi maçlarda daha önce hiç karşı karşıya gelmedi.