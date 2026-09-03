Transfer dönemi bitti mi? Transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?

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Bu sezon kulüpler birçok yıldızı kadrosuna kattı. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken görüşmeler iyice hızlandı. Taraftar son gelişmeleri yakından takip ederken bir yandan da "Transfer dönemi bitti mi", "Transfer sezonu ne zaman bitiyor" sorularına cevap arıyor.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi 4 Eylül saat 23.59'da bitecek.

Ara transfer dönemi ise 1 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek.