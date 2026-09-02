Akdeniz Oyunları'nda Erkek Bayrak Takımı, şampiyonluğa ulaştı
20. Akdeniz Oyunları'nda, Berke Akçam, İhsan Selçuk, Kubilay Ençü ve İsmail Nezir'den oluşan Erkek Bayrak Takımı, erkekler 4x400 metre bayrak yarışında altın madalya kazandı.
İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda atletizm branşında mücadeleler yapıldı. Türkiye'yi temsil eden sporcular başarılı sonuçlara imza attı.
Atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde Ersu Şaşma, 5.70m'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Atletizm 200 metre finalinde Sıla Koloğlu, 23.12’lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
Atletizm 400 metre engel finalinde İsmail Nezir, 49.01’lik derecesiyle gümüş, Berke Akçam ise 49.55’lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
Atletizm kadınlar 1500 metre finalinde Şilan Ayyıldız, 4:09.75'lik derecesiyle; üç adım atlama finalinde Can Özüpek, 16.14 m'lik derecesiyle; kadınlar disk atma finalinde Özlem Becerek 60.18m'lik derecesiyle bronz madalya kazanan isimler oldu.