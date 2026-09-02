Filenin Sultanları maçı ne zaman? Almanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Millî Kadın Voleybol Takımı'mız gurur yaşatmaya devam ediyor. Dün akşam Azerbaycan ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları set vermeden mücadeleyi kazandı. Şimdi Almanya mücadelesi için hazırlıklar başlarken karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler "Almanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Filenin Sultanları maçı ne zaman?

Almanya Türkiye çeyrek final voleybol karşılaşması 3 Eylül Perşembe akşamı saat 19.00'da ekrana gelecek. Müsabakanın TRT Spor veya TRT Spor Yıldız'dan yayınlanması bekleniyor.

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dün oynanan diğer son 16 turu mücadelesinde Almanya, Belçika'yı 3-2 (20-25, 25-21, 25-20, 25-27, 15-8) mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.