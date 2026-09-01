Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ve saati...
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk olarak Roma ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta içi karşılaşmaların oynanıp oynanmayacağı merak edilirken sıkça gelen sorulardan biri de "Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
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Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Taraftar ilk mücadele için sabırsız şekilde beklerken müsabaka tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Roma mücadelesi 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Roma daha önce resmi bir Avrupa kupası maçında karşı karşıya gelmedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ