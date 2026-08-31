Lionel Messi milli takım kariyerini noktaladı

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyonluk yaşayan ve 2026 Dünya Kupası'nda final oynayan Lionel Messi, milli takım formasına veda ettiğini açıkladı. Kariyerinin son dönemine geldiğini belirten Messi, Arjantin Milli Takımı'nda geçirdiği 20 yıl boyunca kendisine gösterilen sevgi için teşekkür etti.

Messi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son birkaç yılda her şeyi kazandığımız dönemde değil, ondan önce de. Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için bu forma uğruna her zaman mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Stadyumda tezahüratlarınızı dinlemeyi özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan destek olacağım, iyi zamanlarda ve özellikle kötü zamanlarda da. Bu beni derinden üzen bir karar ama doğru an olduğuna inanıyorum. Arjantin için her şeyimi verdim. Kariyerim için de az zaman kaldı. Bu da canımı yakan bir başka konu. Sizi çok seviyorum.