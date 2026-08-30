Samsunspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, Samsunspor karşısında galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
İşte ilk 11'ler:
Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Celil, Elliot Watt, Yalçın, Jarju, Emre Kılınç, Fatih. (Muhtemel 11)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.
Kaynak: HABER MERKEZİ