Transfer dönemi bitiş tarihi: Transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Süper Lig'in 3. haftasındayız. Transfer çalışmaları devam ediyor. Kulüpler görüşmelerini sürdürürken taraftar transfer döneminin bitiş tarihini öğrenmeye çalışıyor. İşte "Transfer sezonu ne zaman bitiyor" sorusunun yanıtı...
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Süper Lig başladı, 3. haftaya girildi. Eylül ayına sayılı günler kalırken transfer dönemi de devam ediyor. Tarihleri netleştirmek isteyen futbolseverler "Transfer sezonu ne zaman bitiyor" sorusuna yanıt arıyor.
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi 4 Eylül'de sona erecek.
Ara transfer dönemi ise 1 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ