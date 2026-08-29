Galatasaray kendi evinde 3 puanı 3 golle aldı

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Süper Lig'de ilk 2 haftayı birer galibiyet ve beraberlikle kapatarak 4 puan toplayan son şampiyon Galatasaray, 3. haftada RAMS Park'ta İzmirli renktaşı Göztepe'yi konuk etti.

Müsabaka dengeli başlarken konuk takım 16. dakikada korner sonrasunda Novatus Miroshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakip kalede baskı kuran Galatasaray, 33. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle eşitliği sağladı. Mücadelenin devre arasına 1-1 beraberlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı oldukça hareketli geçti. Galatasaray, 55. dakikada Gabriel Sara, 63. dakikada ise Victor Osimhen'in golleriyle 3-1'lik üstünlük kurdu. Maçı bırakmayan Göztepe, 65. dakikada Juan da Silva'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda iki takımın da pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray, ligin üçüncü haftasında 7 puana ulaştı. Henüz galibiyet alamayan Göztepe ise 1 puanda kaldı.

Osimhen'den görkemli başlangıç

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna iyi başladı.

Sezonun ilk haftasında 2-2 berabere biten Arca Çorum FK müsabası ile ikinci haftada 4-0 kazandıkları Erzurumspor FK karşılaşmasında ikişer gol atan Osimhen, Göztepe'yi de boş geçmedi. 27 yaşındaki santrfor, 63. dakikada penaltıdan ağları bularak takımını 3-1 üstünlüğe taşıdı.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla üçüncü lig maçına çıkan Osimhen, gol sayısını 5'e yükseltti.

Osimhen, son 15 lig maçında 17 gol attı

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 15 müsabakanın 13'ünü boş geçmedi.

Osimhen, geçen sezonun 15. haftasındaki Samsunspor müsabakasıyla başlayan süreçte ligde 15. kez forma giydi. Söz konusu süreçte sadece 2 maçta gol atamayan Osimhen, diğer 13 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, gol atamadığı 2 maçta ise asitleriyle skor katkısı verdi.

Osimhen, Icardi'ye bir adım daha yaklaştı

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncusu Mauro Icardi'ye bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray'da forma giydiği 2 sezonda 74 resmi maça çıkan Osimhen, 59 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin hem şampiyonluklarında hem de Avrupa'daki başarısında büyük katkısı bulunan Osimhen, bu sezona da iyi başladı.

Nijeryalı yıldız, çıktığı 3. Süper Lig maçında 5. kez fileleri havalandırarak gol sayısını 64'e çıkardı. Osimhen, Galatasaray tarihinin en golcü oyuncusu ünvanına sahip olan ve geçen sezon sonunda takımdan ayrılan Mauro Icardi (77) ile arasındaki farkı 13 gole indirdi. Osimhen, sezon sonuna kadar Icardi'yi geçerek rekor kırmaya çalışacak.

Osimhen, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncuları listesinde kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'nin (72) ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Sanchez, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki 4. sezonuna başlayan tecrübeli savunma oyuncusu, çıktığı 3. lig maçının 33. dakikada beraberliği sağlayarak bu sezon ilk kez gol sevinci tattı. Davinson Sanchez, Galatasaray kariyerinde toplamda 124. resmi maçta 11 gole ulaştı.

Sara, bu sezon golle tanıştı

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk golünü attı.

Mücadelenin 55. dakikasında Victor Osimhen'in asistinde takımını 2-1 öne geçiren Sara, bu sezon ilk kez fileleri havalandırmış oldu. Sarı-kırmızılı kulüpteki 90. resmi maçına çıkan Sara, 9. kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, VAR ile penaltı kazandı

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Müsabakanın 59. dakikasında gelişen karambolde Victor Osimhen, ceza sahası içinde Richard Akonnor ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonda oyunu devam ettiren hakem Mehmet Türkmen, VAR'daki Pawel Malec'in uyarısıyla saha kenarındaki ekrana geldi.

Yaşananları bir kez daha izleyen Türkmen, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle 62. dakikada penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Osimhen, takımını 3-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Osimhen'in golü VAR'a takıldı

Maçta Victor Osimhen'in ağlara gönderdiği top, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mücadelenin 67. dakikasında Roland Sallai'nin sağdan ortasında arka direkte yükselen Osimhen, kafayla topu filelere gönderdi. Pozisyonda yardımcısı Abdullah Bora Özkara'dan bir uyarı gelmeyince hakem Mehmet Türkmen gol kararı verdi.

Pozisyon VAR'da yeniden incelendikten sonra Osimhen'in küçük farkla ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Batrakov ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe mücadelesine yedekler arasında başladı. Batrakov, 46. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girerek Galatasaray kariyerindeki ilk heyecanını yaşadı.

Ligde son 37. iç saha maçında da mağlup olmadı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 37 müsabakaya çıkardı. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29. galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, rekabette iç sahadaki son 12 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 12 maçtan da galip ayrıldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 1982’de başlayan süreçte İzmirli renktaşını 12. kez konuk etti. Galatasaray, söz konusu müsabakaların tamamından galibiyetle ayrılan taraf olmayı başardı.

“Cimbom” ayrıca 1973’ten bu yana Göztepe ile sahasında yaptığı 18 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 16. galibiyetini alırken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, son 10 maçta Göztepe'yi yendi

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazandı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibini ligde üst üste 10 kez mağlup etti.

"Cimbom" söz konusu maçların tamamında en az 2 gol bulurken toplamda meşin yuvarlağı 27 kez ağlara gönderdi.

Leao, maçı locada izledi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli yıldız Rafael Leao, Göztepe müsabakasını locadan takip etti.

İtalya'nın Milan takımından transfer edilmek istenen 27 yaşındaki yıldız futbolcu, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolleri sonrasında resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen Leao, Göztepe karşılaşmasını da RAMS Park'ta seyretti.

Mücadelenin ardından sahaya inen Leao, yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Portekizli futbolcu, "Aramızda bir aslan daha var." denilerek anons edildi. Taraftarlar, Rafael Leao'dan "üçlü" tezahüratı yaptırmasını istedi.

Konuk takımın goller duran toptan geldi

Göztepe, Galatasaray karşısında iki golü de duran toptan yedi.

İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, gol perdesini 16. dakikada sağdan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı korner sonrasında arka direkte Novatus Miroshi'nin ayağından buldu.

Göztepe, 65. dakikada ise ikinci golde bu kez soldan Arda Okan Kurtulan'ın kullandığı uzun taç atışı sonrası yine arka direkte Juan da Silva ile kazandı.

Göztepe sezona iyi başlayamadı

Süper Lig'de geçen sezonun başarılı takımlarından olan İzmir temsilcisi, bu sezona iyi giremedi.

Ligde 2025-2026 sezonunu 55 puanla 6. sırada bitiren Göztepe, bu sezon çıktığı 3. müsabakada da galibiyetle tanışamadı. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalan İzmir'in sarı-kırmızılı takımı, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Üçüncü hafta dış sahada Galatasaray'a yenilen İzmir ekibi, 1 puanda kaldı.

Devlet korumasındaki çocuklar ağırlandı

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki farklı çocuk evlerinden devlet koruması altında olan minik misafirleri maçta konuk etti. Karşılaşma öncesi bando ile karşılanan çocuklara, 30 Ağustos'a özel tişörtler verildi.

Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yenilen yemeğin ardından çocuklar, oyun aktiviteleri ile keyifli vakit geçirdi. Minik misafirler, daha sonra maçı izlemek için tribündeki yerlerini aldı.