FB maç saati ve muhtemel 11'i... Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'in 3. haftasında Fenrbahçe, Samsunspor deplasmanında çıkıyor. Bu sene şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler üst üste 2. galibiyetini alma hedefinde... Bugün yine sıkça gelen sorulardan biri "Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor Fenerbahçe maçı bu akşam 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Samsunspor: Okan, Mendes, Borekovic, Diabate, Tomasson, Celil, Watt, Jarju, Yalçın, Emre, Fatih

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail, Kante, Greenwood, Oğuz, Muriqi

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 4 eksik

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü, mücadelede forma giyemeyecek.

Konyaspor karşılaşmasında kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun da Samsunspor karşısında sahada olmayacak.

Fenerbahçe ile Samsunspor 67. kez karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 67. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında geride kalan 66 lig maçında Fenerbahçe 36 galibiyet elde ederken, Samsunspor 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı ve 18 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandırırken, Samsunspor 62 gol kaydetti.