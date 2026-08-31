Beşiktaş-Arca Çorum FK maçının ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Beşiktaş-Arca Çorum FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona galibiyetle başlayan ancak ikinci haftada Alanyaspor'a mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak yeniden 3 puan almak istiyor.
Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Arca Çorum FK ise zorlu Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Kırmızı-siyahlı ekip, ligin ilk haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, ikinci haftada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.
Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
İşte ilk 11'ler
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Oalitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Andrei, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez