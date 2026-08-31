Beşiktaş-Arca Çorum FK maçının ilk 11'leri belli oldu

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Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Beşiktaş-Arca Çorum FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona galibiyetle başlayan ancak ikinci haftada Alanyaspor'a mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak yeniden 3 puan almak istiyor.

Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Arca Çorum FK ise zorlu Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Kırmızı-siyahlı ekip, ligin ilk haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, ikinci haftada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

İşte ilk 11'ler

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Oalitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Andrei, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez