Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ve saati...
Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe 8 mücadele verecek. Futbolseverler bu maçları iple çekerken "Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor" sorusu sıkça geliyor. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlamak üzere... Avrupa'nın en prestijli turnuvası için geri sayım sürerken mücadelelerin başlangıç tarihi gündem olmuş durumda... İşte "Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor" sorusunun yanıtı...
Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak?
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8 Eylül'de başlayacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Mücadele 9 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe ilk mücadelesini Roma karşısında 10 Eylül Perşembe saat 19.45'te yapacak.