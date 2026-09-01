GS Şampiyonlar Ligi maç saati ve tarihi... Sporting Lizbon Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray ve Fenerbahçe bu sene Şampiyolar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Turnuvada ilk mücadeleyi Galatasaray verecek. Taraftar Sporting Lizbon karşılaşmasını büyük bir heyecanla beklerken mücadele bilgileri sık sık araştırılıyor. İşte "Sporting Lizbon Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç saati ve tarihi...

Sporting Lizbon Galatasaray maçı 9 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray ile Sporting Lizbon resmi maçlarda daha önce hiç karşı karşıya gelmedi.