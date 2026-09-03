Filenin Sultanları maç saati ve tarihi... Almanya - Türkiye çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı... A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Almanya ile yarı finale çıkmak için mücadele verecek. Milyonların kalbi yine Filenin Sultanları ile atacak. Mücadeleyi seyretmek isteyenler her geçen dakika "Almanya - Türkiye çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu sıklaştırıyor.

Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta?

Almanya - Türkiye çeyrek final voleybol maçı bu akşam saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.