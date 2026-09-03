Filenin Sultanları maç saati ve tarihi... Almanya - Türkiye çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları maç saati ve tarihi... Almanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Azerbaycan'ı geçen Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşılaşacak. Heyecanın had safhaya çıkacağı mücadele öncesi "Almanya - Türkiye çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu pik yapmış durumda...
CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı... A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Almanya ile yarı finale çıkmak için mücadele verecek. Milyonların kalbi yine Filenin Sultanları ile atacak. Mücadeleyi seyretmek isteyenler her geçen dakika "Almanya - Türkiye çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu sıklaştırıyor.
Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta?
Almanya - Türkiye çeyrek final voleybol maçı bu akşam saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.