Fenerbahçe'de sakatlık depremi: Asensio 3 ay, Ake, 3 hafta yok! Asensio'nun sakatlığı ne? Ake ne zaman sahalara dönecek?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sakat futbolcuların durumuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir." denildi.

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan Nathan Ake ile ilgili duruma da yer verilen açıklamada, "Ake'nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.