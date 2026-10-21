GS maçı ne zaman, saat kaçta? Lille Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in konuğu oluyor. Aslan ilk galibiyetini almak istiyor. Milyonlar mücadeleyi beklerken "Lille Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.
Futbol tutkunları Galatasaray maçını bekliyor. Devler liginin 3. haftasında Aslan, Lille'i yenerek üst sıralara doğru ilerlemek istiyor. Özellikle sarı-kırmızılı renklere gönül verenler "Lille Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.
Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lille - Galatasaray maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Lille: Berke, Goffi, Alexsandro, Ngoy, Perraud, Andre, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Bentaleb, Giroud
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen
Galatasaray, Avrupa'da 343. kez sahne alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa ekibi Lille'e konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 343. karşılaşmasına çıkacak.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 131 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.