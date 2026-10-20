Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maç tarihi ve saati...
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace'ı konuk edecek. Kara Kartal'ın hedefi 3'te 3 yapmak... Taraftar mücadele tarihini beklerken "Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu soruyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta 3. maçlar oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak. Kara Kartal Trabzonspor yenilgisini unutturmak isterken taraftar da müsabakayı iple çekiyor. Peki, Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Crystal Palace maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, Avrupa'da 267. randevuda
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 267. maçına çıkacak.
Kara Kartal, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 266 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı.
Mücadelelerin 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.