Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı. Papara Park'ta oynanacak mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Ozan, Muçi, Salah, Aral, Dju.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic.