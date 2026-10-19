Trabzonspor Beşiktaş maç saati... Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de dev derbi.. Trabzonspor ve Beşiktaş hem ligde hem Avrupa'da rüzgarı arkasına alırken her iki kulüp de yara almak istemiyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenlerin yoğun şekilde cevap aradığı soru "Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Folcarelli, Fabinho, Muci, Aral (Saviolo), Salah, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Trossard, İlhan, Vlahovic.

Trabzonspor'da 6 futbolcu eksik

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da mücadelede forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta iki futbolcu yok

Beşiktaş'ta iki oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamayacak.